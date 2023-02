Legge i comunicati radio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legge i comunicati radio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ANNUNCIATORE

Significato/Curiosita : Legge i comunicati radio

Repressione della corruzione. paola severino, principale autrice della legge. i successivi decreti legislativi 235/2012, 33/2013 e 39/2013 furono emanati...

Voce storica di radio firenze dal dopoguerra agli anni 80. il primo annunciatore televisivo, lettore del telegiornale almeno fino al 1959 fu riccardo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

Altre definizioni con legge; comunicati; radio; La legge ra include corse e salti; Narrazione di legge nde ispirate a un eroe; legge ro sonno; Toccati legge rmente; Inserzioni, comunicati ; Chiusi in sé, poco comunicati vi; Si dànno ai... comunicati ; In politica, chi diffonde i comunicati ufficiali; __ 5, radio privata; Legge testi in radio ; Aggettivo di onde per le radio comunicazioni; Nota radio privata: __5; Cerca nelle Definizioni