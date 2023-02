La percentuale che il cambiavalute trattiene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La percentuale che il cambiavalute trattiene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AGGIO

Significato/Curiosita : La percentuale che il cambiavalute trattiene

Lavoravano i sacerdoti. il "banchiere" era tipicamente un cambiavalute che esercitava presso una "banco" di legno, dal quale sono derivati il termine di "banca"...

aggio – in campo economico, maggior valore di una moneta o dell'oro nei confronti di un'altra valuta aggio – frazione del comune italiano di genova antonio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 febbraio 2023

