Una tappa per autisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tappa per autisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOTEL

Significato/Curiosita : Una tappa per autisti

Di rilassarsi in una spa turca per un giorno e di qualificarsi alla tappa successiva; inoltre ha dovuto assegnare un handicap a una coppia avversaria...

Disambiguazione – se stai cercando il film del 2014, vedi motel (film). motel un motel (da motor hotel) o autostello è una struttura ricettiva alberghiera... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

