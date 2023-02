Una periferica per il PC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una periferica per il PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TASTIERA

Significato/Curiosita : Una periferica per il pc

Vecchio monitor a tubo a raggi catodici una periferica (più formalmente unità periferica), nell'informatica, indica un qualsiasi dispositivo hardware che...

Vista dall'alto di una tastiera alfanumerica con layout statunitense di tipo qwerty. la tastiera, in informatica, è una periferica di input del computer... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

