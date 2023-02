Una meraviglia che si ammira a Giza, in Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una meraviglia che si ammira a Giza, in Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PIRAMIDE DI CHEOPE

Significato/Curiosita : Una meraviglia che si ammira a giza in egitto

Chefren a giza. con antico egitto si intende la civiltà sviluppatasi lungo il fiume nilo, dal delta nel mar mediterraneo a nord fino alle cateratte a sud...

13425 la piramide di cheope, conosciuta anche come grande piramide di giza o piramide di khufu, è la più antica e più grande delle tre piramidi principali... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con meraviglia; ammira; giza; egitto; Incantevole percorso sul lago di Garda che Churchill definì l ottava meraviglia del mondo; Che fa meraviglia re; Il cantautore del brano L ottava meraviglia ; Osservare con meraviglia ; Si ammira in Vaticano; C era quello dell ammira gliato; Angelo, famoso ammira glio; Fra i suoi ufficiali vi sono gli ammira gli; Il faraone che fece erigere la più grande e antica delle tre piramidi di giza ; Centro di giza ; La gigantesca statua accanto alle piramidi di giza ; Fece edificare la più grande delle piramidi a giza ; Insetti che erano venerati nell antico egitto ; I confini dell egitto ; Straripava fecondando l egitto ; Lo decifra l egitto logo; Cerca nelle Definizioni