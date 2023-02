Una divisione del campionato di calcio italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una divisione del campionato di calcio italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SERIE C

Significato/Curiosita : Una divisione del campionato di calcio italiano

Serie a. l'albo d'oro del campionato italiano di calcio include 120 campionati italiani della massima serie. il titolo de iure di «campione d'italia» figc...

Italiana calcio professionistico. il campionato serie c, colloquialmente abbreviato in serie c, è la terza serie professionistica del campionato italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con divisione; campionato; calcio; italiano; Un server per la condivisione dei dati sigla; Suddivisione amministrativa di un territorio; Piattaforma web di condivisione di auto; Una suddivisione della geologia; Le ripartizioni del campionato di calcio; Il massimo campionato di calcio in Italia; Il campionato di calcio spagnolo; La divisione del campionato cadetto; Il risultato d una partita di calcio ; El pibe de oro : Maradona = La perla nera del calcio : x; Aiuta l arbitro di calcio ; Riparano il campo di calcio ; Noto cantante italiano ; Compito d italiano ; Centrocampista italiano originario del Brasile; Beijing in italiano ;