Lo stato del non ecclesiastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato del non ecclesiastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAICATO

Significato/Curiosita : Lo stato del non ecclesiastico

12.602778°e42.821111; 12.602778 lo stato pontificio, detto anche stato ecclesiastico o patrimonio di san pietro (stato della chiesa fu il suo nome ufficiale...

Il laicato è l'insieme dei laici intesi come tutti i fedeli di una religione che non appartengono al clero. il termine "laico" deriva dal greco a... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

