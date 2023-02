Lo sono i teatri per le opere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i teatri per le opere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIRICI

Significato/Curiosita : Lo sono i teatri per le opere

Mentre alcune costruzioni sono realizzate specificamente per le opere, altri teatri d'opera fanno parte di centri più grandi per la rappresentazione di spettacoli...

Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

