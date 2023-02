Sono dieci in un km - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono dieci in un km. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ETTOMETRI

Significato/Curiosita : Sono dieci in un km

Kelvin), ma con diametri enormemente più vasti, dell'ordine dei dieci miliardi di km; ogni quasistar avrebbe poi irradiato una quantità di energia pari...

Equivale a: 100 metri quadrati (m²) 1 decametro quadrato (dam²) 0,01 ettometri quadrati (hm²) 0,0001 chilometri quadrati (km²) ettaro decaro centiara... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

