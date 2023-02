Sono collocate dietro gli altari maggiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono collocate dietro gli altari maggiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ABSIDI

Significato/Curiosita : Sono collocate dietro gli altari maggiori

Circostanze. dossale della basilica di saint-denis collocati a ridosso del muro su cui poggiavano gli altari, specialmente quelli minori, i primi dossali erano...

Particolarità delle absidi delle basiliche lì costruite, ovvero che sono poligonali esternamente e circolari internamente. l'architettura delle absidi restò essenzialmente...

