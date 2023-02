Le ripetono i bocciati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ripetono i bocciati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLASSI



Le classi di indirizzi ip (o classful addressing) sono una formalità per dividere lo spazio di indirizzamento ipv4 introdotta dal rfc 791 nel 1981 ed in...

Altre definizioni con ripetono; bocciati; ripetono i suoni come pappagalli: merli __; Si ripetono ... nei sistemi; Si ripetono in risorse; Si ripetono in comasco; Sbocciati alla vita; Pienamente sbocciati ; bocciati in tutte le materie; Gli studenti bocciati l'anno prima; Cerca nelle Definizioni