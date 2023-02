Ricordi di imprese grandiose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricordi di imprese grandiose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FASTI

Significato/Curiosita : Ricordi di imprese grandiose

fasti - calendario che regolava la vita dei romani organizzato dai pontifex maximus fasti - opera di publio ovidio nasone fasti consulares - nell'antica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con ricordi; imprese; grandiose; Il cimitero dei ricordi ; Fornito di ricordi ; Una scatola con ricordi del presente, nascosta per le generazioni che verranno; Un ricordi no per il turista; Difficoltose come certe imprese ; Consorzio di imprese industrali e commerciali; imprese stancanti... da Ercole; imprese sportive; Imperatore che costruì grandiose Terme a Roma; Eroicamente grandiose ; Le grandiose teste dell Isola di Pasqua; Ebbero tombe grandiose ; Cerca nelle Definizioni