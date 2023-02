Recipiente per cocktail - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente per cocktail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SHAKER

A commercializzare le mug di rame con l'asinello, divenute il recipiente "standard" per il consumo del moscow mule. 4,5 cl vodka 12 cl ginger beer 1 cl...

Cercando altri significati, vedi shaker (disambigua). un cobbler shaker diviso nelle sue tre parti. lo shaker (o cocktail shaker; in italiano sbattighiaccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

