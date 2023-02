Un profilato di ferro per cemento armato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un profilato di ferro per cemento armato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TONDINO

Significato/Curiosita : Un profilato di ferro per cemento armato

Calcestruzzo armato ordinario: acciaio da armatura ordinaria o lenta; opere in calcestruzzo armato precompresso: acciaio da carpenteria per la cosiddetta...

Disambiguazione – "tondino" rimanda qui. se stai cercando il cognome, vedi tondi (cognome). una gabbia d'armatura di una trave l'armatura, in edilizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con profilato; ferro; cemento; armato; profilato metallico per solai; Sagomato, profilato ; L impresa ferro viaria che opera con Italo sigla; Scambi ferro viari; Si forma sul ferro ; L azienda delle ferro vie dello Stato con i Frecciarossa; Lo è il cemento con il ferro; Sotto lo smalto e il cemento del dente; Un cemento bianco; La colata di cemento ; Quello armato ha dentro l acciaio; Fu un famosissimo armato re greco; È mobile nel carro armato ; L armato re dell Arca; Cerca nelle Definizioni