Premunirsi da un rischio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premunirsi da un rischio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Premunirsi da un rischio

Consenso dei genitori. sotto il profilo civilistico, vale a dire per premunirsi da eventuali azioni per responsabilità contrattuale (ex art. 1218 codice...

Volere del papa clemente vii, reduce dal sacco di roma e desideroso di tutelarsi nell'eventualità che la città in cui si era ritirato fosse assediata....