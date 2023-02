Pistola elettrica in dotazione alle forze dell ordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pistola elettrica in dotazione alle forze dell ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TASER

Pistola elettrica in dotazione alle forze dell ordine

Taser in 18 città italiane da parte di tutte le forze dell'ordine. il modello di taser dato in dotazione alle forze di pubblica sicurezza italiane è in grado...

Avvertenze. una taser m26 in versione militare un taser-x26 con visibile arco elettrico che si sprigiona fra i due elettrodi. il taser (acronimo dell'inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

