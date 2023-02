Pieno fino all orlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pieno fino all orlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RASO

Significato/Curiosita : Pieno fino all orlo

Colpo per le finanze della casa, sempre più a corto di liquidità e ormai sull'orlo della bancarotta. sembrò esserci un interesse di walter wolf, miliardario...

Tessuto di raso il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

