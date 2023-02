Un passato... prossimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un passato... prossimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IERI

Significato/Curiosita : Un passato... prossimo

Situazione, uno stato o comunque un evento durante il suo svolgimento nel passato, il passato prossimo visualizza l'azione come un evento compiuto. questo tempo...

Nati ieri è una serie televisiva italiana. prodotta dalla lux vide e da mediaset, la fiction nati ieri è un "medical drama", ma differisce da altre opere...

Altre definizioni con passato; prossimo; Roberto, pugile del passato ; Il Ray Robinson grande pugile del passato ; Omar, calciatore del passato ; Appellativo di riguardo usato in passato in Sicilia; Universitario prossimo alla fine del percorso; Non pensa mai al prossimo ; Priva il prossimo della libertà; Impossibilità di stabilire un rapporto col prossimo ; Cerca nelle Definizioni