Oggetti da pesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetti da pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AMI

La pesca a strascico è un metodo di pesca che consiste nel trainare attivamente una rete da pesca sul fondo del mare. la rete può essere trainata da una...

ami – codice aeroportuale iata dell'aeroporto selaparang di mataram (indonesia) ami – codice vettore icao di air maldives ami – codice iso 639-3 della...

Altre definizioni con oggetti; pesca; Lavorano riparando oggetti di latta; Riparano oggetti di latta; Si usa per avvolgere oggetti ; Gruppi di oggetti inutili; pesca trice: è un pesce; Accessorio per la pesca di molluschi come calamari; L uccello pesca tore o pellegrino; pesca a strascico... della polizia; Cerca nelle Definizioni