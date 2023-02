Non ha spigoli ma una punta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha spigoli ma una punta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CONO

Significato/Curiosita : Non ha spigoli ma una punta

Linee grigie sono gli spigoli del cubo. i punti dorati sono i vertici la parola spigolo (dal latino spiculum, diminutivo di spica, punta) è utilizzata nella...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cono (disambigua). cono in geometria, il cono è un solido di rotazione che si ottiene ruotando un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con spigoli; punta; Una linea tutta spigoli ; Una linea... tutta spigoli ; spigoli rocciosi; Un corpo senza spigoli ; Lo punta il gangster; Una punta ta della serie; Si guardano punta ndo i fucili; Si punta sempre sui capelli bagnati; Cerca nelle Definizioni