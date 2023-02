Mesti, malinconici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mesti, malinconici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRISTI

Significato/Curiosita : Mesti malinconici

Manet indaga il caleidoscopio di emozioni che scaturisce dai suoi occhi mesti con grande sottigliezza psicologica e con disincantata semplicità. nonostante...

Disorientante». claude lévi-strauss, tristi tropici, traduzione di bianca garufi, milano, il saggiatore, 1960-2018. tristi tropici, introduzione di paolo caruso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con mesti; malinconici; Una fettuccia... commesti bile; Pesce commesti bile d acqua dolce; Numi domesti ci degli antichi Romani; Piccolo elettrodomesti co per pulire la tavola; Canti lunghi e malinconici ; malinconici o malvagi; malinconici ; Cerca nelle Definizioni