Informano l assemblea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Informano l assemblea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RELATORI

Significato/Curiosita : Informano l assemblea

Nel 742, cioè prima del matrimonio tra pipino e bertrada, che le fonti informano celebrato nel 744. il concubinato era tollerato tra i franchi, e quindi...

La costituzione" caterina zuccaro, dirigente pubblica tra i principali relatori ai corsi e ai confronti: francesco anghelone franco angioni alessandro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con informano; assemblea; Si informano di nascosto; informano l assemblea; informano i telespettatori; informano l assemblea; Se manca, l assemblea non è valida; Dà validità all assemblea ; Dibattere in assemblea ; Chiudono l ordine del giorno dell assemblea ; Cerca nelle Definizioni