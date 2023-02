Individuo poco colto e sgarbato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Individuo poco colto e sgarbato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZOTICONE

Significato/Curiosita : Individuo poco colto e sgarbato

Preceduti e seguiti da altri veicoli. (titolo originale: human is) lester herrick è un uomo estremamente preso dal proprio lavoro, è scontroso e sgarbato con...

Truculentus (lo zoticone o anche lo stizzoso) è il titolo di una commedia di tito maccio plauto, scritta nel ii secolo a.c., divisa in cinque atti. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con individuo; poco; colto; sgarbato; individuo perfettamente integrato nella società - antitesi; Antitesi di un individuo perfettamente integrato nella società; Dà un idea dell individuo ; individuo losco e poco affidabile; Il tessuto che diventa fradicio in poco tempo - antitesi; Con poco fanno il poncho; Per poco non è zero; Il salume detto capoco llo; Fu raccolto in un volume detto Antifonario; La effettua l agricolto re; La pulisce l apicolto re; Dotto, molto colto ; La commette lo sgarbato ; Maleducato, sgarbato ; Sbrigativo e sgarbato nei modi; Scontroso, sgarbato ; Cerca nelle Definizioni