Imperatore romano dalle celebri terme - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CARACALLA

Significato/Curiosita : Imperatore romano dalle celebri terme

Settembre 81), meglio conosciuto semplicemente come tito, è stato un imperatore romano, appartenente alla dinastia flavia e regnante per poco più di due...

Storico cassio dione, una delle maggiori fonti su caracalla. tuttavia nel 202, solo tre anni dopo, caracalla accusò di alto tradimento e fece giustiziare plauziano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

