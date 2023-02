Guarnizioni e nastri per vestiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guarnizioni e nastri per vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PASSAMANERIA

Significato/Curiosita : Guarnizioni e nastri per vestiti

vestiti alla moda per uomini e donne (1844) la moda vittoriana comprende le varie mode e tendenze della cultura britannica che emersero e si svilupparono...

L'aspetto della lavorazione, fra due tipologie di passamaneria: la passamaneria fabbricata a mano la passamaneria "industriale" le differenze principali fra... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

