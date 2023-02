Si evitano per risparmiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si evitano per risparmiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPRECHI

Significato/Curiosita : Si evitano per risparmiare

Simbolo = come ad esempio nella frase «tu non sei = a me», nella quale si evitano di scrivere ben sei caratteri. tra i più importanti segni derivati dall'uguale...

Vivere a spreco zero. una rivoluzione alla portata di tutti, in i grilli, marsilio, 2013, isbn 978-88-317-1583-6. andrea segrè, cucinare senza sprechi. contro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

