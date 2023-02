Esteso parco di Vienna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esteso parco di Vienna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PRATER

Significato/Curiosita : Esteso parco di vienna

Significati, vedi vienna (disambigua). disambiguazione – "viennese" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi viennese (disambigua). vienna (afi: /'vjnna/;...

Hauptallee, l'arteria principale che attraversa il parco. il prater (più propriamente wiener prater) è un parco pubblico fra i più grandi e famosi di vienna... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con esteso; parco; vienna; Mr detto per esteso ; Un bosco fitto ed esteso ; Un no esteso nel tempo; Ospita alle porte di Milano un recente ed esteso centro commerciale; Non piace al parco ; Non manca nel parco giochi; Un parco ... geometrico; Lo Stato degli USA con il parco di Yellowstone; Un grande parco di vienna ; Passa sotto i ponti di vienna ; Impegna, per tradizione, l orchestra filarmonica di vienna ; Bel parco di vienna ; Cerca nelle Definizioni