Esibirsi sul ghiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esibirsi sul ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATTINARE

Significato/Curiosita : Esibirsi sul ghiaccio

Immagini o altri file su pattinaggio artistico su ghiaccio a coppie (en) pattinaggio artistico su ghiaccio a coppie, su enciclopedia britannica, encyclopædia...

Tedesco glitschen (slittare) e dalla parola yiddish gletshn (scivolare, pattinare). il termine spike è (impropriamente) usato nel linguaggio comune per... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con esibirsi; ghiaccio; esibirsi sul set; Non può esibirsi a bocca chiusa; esibirsi per la prima volta; Lo sistema il cantante prima di esibirsi ; Uno sciroppo per ghiaccio li; Il climbing di chi si arrampica sul ghiaccio ; Imperturbabilità... di ghiaccio ; Il passaggio dal ghiaccio ad acqua; Cerca nelle Definizioni