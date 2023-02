Il dittongo in quota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dittongo in quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UO

Significato/Curiosita : Il dittongo in quota

Vocalica, ossia la riduzione a un dittongo o a una vocale lunga delle coppie di vocali consecutive che non formino dittongo. tale contrazione è sistematica...

Statunitense urban operations, operazioni militari di guerra urbana. unità ospedaliera – in ambito medico uo – codice vettore iata di hong kong express... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con dittongo; quota; C è chi lo confonde con il dittongo ; Il dittongo in aramaico; Il dittongo in società; Il dittongo in giugno; La propria quota per una iniziativa; Si quota no in Borsa; La lasciano gli aerei ad alta quota ; Situato ad alta quota ; Cerca nelle Definizioni