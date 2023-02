Dispone quando l uomo propone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispone quando l uomo propone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DIO

Delle condanne pronunciate dalla corte europea dei diritti dell'uomo. di recente[(evasivo) quando], con un decreto-legge è stata introdotta la possibilità...

Cercando altri significati, vedi dio (disambigua). the ancient of days, incisione del pittore inglese william blake (1794). un dio (o divinità) è un essere supremo...

Altre definizioni con dispone; quando; uomo; propone; Il modo in cui il cuoco dispone una vivanda; Nave che dispone di un ampio ponte di volo; dispone di ambulanze; Predispone la gita turistica; La carta per le domande, quando non è bollata; Preme sulla ruota quando si aziona il freno; quando lavora non apre bocca; quando parte si stacca da terra; L uomo che simboleggia gli Stati Uniti; _ Armstrong: fu il primo uomo sulla Luna; Un uomo ... automatico; Quello d Adamo l uomo lo porta in gola; Si propone barattando; propone tacos e chili; Il sommelier ne propone la lettura; propone modelli per poche; Cerca nelle Definizioni