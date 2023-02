Diffusa pianta medicinale con le foglie a cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diffusa pianta medicinale con le foglie a cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COCLEARIA

Significato/Curiosita : Diffusa pianta medicinale con le foglie a cuore

Una pianta angiosperma dicotiledone della famiglia asteraceae coltivata in italia e in altri paesi per uso alimentare e, secondariamente, medicinale. carciofo...

Impianto cocleare un impianto cocleare è un orecchio artificiale elettronico in grado di ripristinare la percezione uditiva nelle persone con sordità... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con diffusa; pianta; medicinale; foglie; cuore; Una diffusa tecnica pittorica; Luminosità diffusa ; diffusa tecnica di decorazione delle unghie; Una Cola diffusa nel mondo; pianta gioni di marroni; Le pianta il falegname; La pianta sotto cui le mamme trovavano i bambini; Aitante, ben pianta ta; medicinale per le allergie; medicinale viscoso usato contro la tosse; Pianta medicinale tropicale; È noto per la sua tintura medicinale ; È costituita da radici, fusto e foglie ; La vite le cui foglie diventano rosse in autunno; I foglie tti ripiegati ad arte; I rami che si trasformano diventando foglie ; Il cuore dell interprete; Può danneggiare il cuore ; La Susanna di Va dove ti porta il cuore ; Vicine al cuore ; Cerca nelle Definizioni