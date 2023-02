Desinenza dei verbi della prima coniugazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Desinenza dei verbi della prima coniugazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARE

Lingua italiana sono presenti diversi verbi irregolari (quasi tutti concentrati nella seconda coniugazione), ovvero verbi che mostrano una sorta di irregolarità...

are – comune della contea di pärnumaa (estonia) åre – comune della contea di jämtland (svezia) association of railway executives – consorzio ferroviario... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

are – comune della contea di pärnumaa (estonia) åre – comune della contea di jämtland (svezia) association of railway executives – consorzio ferroviario...