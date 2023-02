La costituiscono gli uffici diocesani nelle grandi città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La costituiscono gli uffici diocesani nelle grandi città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : CURIA ARCIVESCOVILE

Significato/Curiosita : La costituiscono gli uffici diocesani nelle grandi citta

Coordina i ministeri e gli uffici amministrativi diocesani. un vescovo diocesano può inoltre nominare uno o più vicari episcopali per la sua diocesi. questi...

Fraconalto, gavi, mongiardino ligure, parodi ligure e voltaggio. sede arcivescovile è la città di genova, dove si trova la cattedrale di san lorenzo. nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con costituiscono; uffici; diocesani; nelle; grandi; città; costituiscono l ossatura dei solai; costituiscono gli atolli; costituiscono il corpo vegetativo del fungo; costituiscono le nuove leve; Non suffici enti al bisogno; Non mancano negli uffici amministrativi; Sbrigate in uffici o; Ignoranti, prive di suffici ente cultura; Girano nelle centrali eoliche; Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi; Erano lunghi nelle galee; I carrozzieri la provano nelle gallerie del vento; Eroicamente grandi osa; Un grandi oso complesso di rovine a Roma; _ grandi , cantante; grandi palchi laterali nel teatro; Costringe un funzionario a cambiare città ; La città del lambrusco; città industriale belga; città del Modenese ricca di industrie tessili; Cerca nelle Definizioni