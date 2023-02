Un comune ortaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un comune ortaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAPA

Significato/Curiosita : Un comune ortaggio

Pari dell'anguria e del melone, la radice della carota è un ortaggio nella produzione e un frutto nella consumazione. carota selvatica cima piuda carota...

Cime di rapa la cima di rapa è un ortaggio tipico dell'agricoltura italiana, coltivato soprattutto in lazio, puglia, basilicata, calabria, molise e campania... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

