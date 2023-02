Caratterizza l umore del volubile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza l umore del volubile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Caratterizza l umore del volubile

Melanconico, così come quella prescritta in genere per curare un eccesso di umore nero, consisteva nell'introduzione di cibi caldi e umidi che riequilibrassero...

instabilità si riferisce genericamente alla condizione di mancanza di stabilità. instabilità a carico di punta instabilità atmosferica instabilità chimica...