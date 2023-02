La campagna di Legambiente in difesa dei mari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La campagna di Legambiente in difesa dei mari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : GOLETTA VERDE

Significato/Curiosita : La campagna di legambiente in difesa dei mari

Qualità ambientale lungo le coste e nelle città, come goletta verde, goletta dei laghi, treno verde e altre; attività di volontariato spiagge pulite e puliamo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

