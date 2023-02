Buoni a nulla, del tutto incapaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buoni a nulla, del tutto incapaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INETTI

Significato/Curiosita : Buoni a nulla del tutto incapaci

buoni rapporti di amicizia con le sue compagne naditza, serena, gemma e kubra ed ha una personalità gentile, affabile e socievole. è la "spesina" del...

Riproposti nelle sale. il personaggio, nato come raffigurazione dell'uomo inetto e sfortunato vittima della prepotenza, è entrato nell'immaginario collettivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

