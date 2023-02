Si aprono nei muri di cinta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aprono nei muri di cinta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANCELLI

Significato/Curiosita : Si aprono nei muri di cinta

Che sorreggono un frontone. la grande cella circolare, detta rotonda, è cinta da spesse pareti in muratura e da otto grandi piloni su cui è ripartito...

inc. i cancelli del cielo, su mymovies.it, mo-net srl. i cancelli del cielo, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) i cancelli del cielo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 febbraio 2023

Altre definizioni con aprono; muri; cinta; Si aprono con due chiavi; Si aprono per far luce; Si aprono all inizio del conflitto; aprono anzitempo; La corsa acrobatica in cui si devono superare muri , panchine, scale..; Chiazza i muri della casa malsana; S abbarbicano sui muri ; Permettono di fissare le viti nei muri ; cinta muraria difensiva del Rinascimento; Recinta no l area destinata al pubblico d un evento; cinta usata come penitenza corporale; Camicetta succinta ; Cerca nelle Definizioni