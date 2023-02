L isola dell Australia che dà il nome a una pregiata lana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola dell Australia che dà il nome a una pregiata lana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L isola dell australia che da il nome a una pregiata lana

Estensivo in australia, nuova zelanda, germania e in islanda, sud america e in africa, è utilizzata per produrre una lana molto fine e pregiata; la pecora...

vedi tasmania (disambigua). la tasmania è uno stato insulare dell'australia. la sua capitale è hobart ed è costituita dall'isola di tasmania propriamente...