Si vende a pezze o a tagli - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : STOFFA

Significato/Curiosita : Si vende a pezze o a tagli

La stoffa dei sogni

Altre definizioni con vende; pezze; tagli; Un negoziante che vende articoli di cancelleria; vende optional per auto; Vi si vende di tutto; La vende Faust; Sminuzzare in striscioline o pezze tti; Oggetti geometrici costituiti da linee spezze ttate; Si vendono in pezze ; I pezze tti di zucchero; Cane tedesco di tagli a piccola o media foto; Comprendono diversi tagli ; Maestri nel tagli o; tagli ali molto corti; Cerca nelle Definizioni