Si usa per fare molti dolci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per fare molti dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LATTE

Significato/Curiosita : Si usa per fare molti dolci

Tipi di latte latte bufalino latte di asina latte di cammella latte materno latte pecorino elaborazioni del latte latte condensato latte crudo latte in polvere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con fare; molti; dolci; Un tipo di ago adoperato per fare iniezioni; fare raccolta di pezzi; fare discorsi insensati; Un interruzione che fa fare un passo indietro al film; Liquore da molti fatto in casa; Di certo non fabbricato in molti esemplari; Ne fa molti chi è raffreddato; molti vorrebbero snellirli; dolci in piccole forme; Baci di dolci con due mezze sfere e farcitura; dolci sardi con formaggio e miele; Una teglia per far dolci ; Cerca nelle Definizioni