L uomo che simboleggia gli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L uomo che simboleggia gli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ZIO SAM

Significato/Curiosita : L uomo che simboleggia gli stati uniti

stati nei quali la condanna a morte non è prevista. la pena di morte negli stati uniti d'america è argomento controverso e dibattuto. gli stati uniti...

Dei fumetti, vedi zio sam (personaggio). disambiguazione – "uncle sam" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi uncle sam (disambigua). il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con uomo; simboleggia; stati; uniti; _ Armstrong: fu il primo uomo sulla Luna; Un uomo ... automatico; Quello d Adamo l uomo lo porta in gola; Herbert : scrisse L uomo a una dimensione; Lo sono i leoni che simboleggia no san Marco; La simboleggia un ramo d olivo; simboleggia la lentezza; simboleggia l astuzia; Accordo fra stati ; __ Allende, stati sta cileno; Cesare, storico e stati sta torinese dell 800; Il plurale malestati co; Così è detto il calcio negli Stati uniti ; Due degli Stati uniti ; Come pezzi di metallo uniti con il calore; Un viaggio che può essere... puniti vo; Cerca nelle Definizioni