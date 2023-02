Uno sciroppo per ghiaccioli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sciroppo per ghiaccioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TAMARINDO

Significato/Curiosita : Uno sciroppo per ghiaccioli

Anche utilizzata per aromatizzare l'acqua dei ghiaccioli. a malta l'orzata (chiamata ruggata) è uno sciroppo a base di mandorla. in francia l'orzata è chiamata...

Disambiguazione – "tamarindo" rimanda qui. se stai cercando il distretto della costa rica, vedi tamarindo (costa rica). il tamarindo (tamarindus indica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

