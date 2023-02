Una tavola di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tavola di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASSE

Significato/Curiosita : Una tavola di legno

Accennato, il legno è costituito da fibre di cellulosa trattenute da una matrice di lignina; il ruolo dell'emicellulosa non è stato ancora chiarito. una volta...

Segmento asse di un triangolo asse – municipalità del belgio. asse – fiume della provenza, francia asse – dorsale collinare in germania asse – classe...

