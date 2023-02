Una riunione... di medici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una riunione... di medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONSULTO

Significato/Curiosita : Una riunione... di medici

Stai cercando altri significati, vedi cosimo de' medici (disambigua). cosimo di giovanni de' medici, detto il vecchio o pater patriæ (firenze, 27 settembre...

Italiana, detta anche per metonimia "la consulta" dal nome del palazzo della consulta in cui ha sede consulta nazionale – assemblea non elettiva che fece... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con riunione; medici; Una decisione presa in riunione ; riunione , congresso... di aspiranti preti; Una riunione di bancarelle; riunione di sacerdoti; medici nale per le allergie; Fu premio Nobel per la medici na nel 1951; Il de medici che fu detto II Vecchio; Il Magnifico de medici ; Cerca nelle Definizioni