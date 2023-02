Una radice dell orto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una radice dell orto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAROTA

Significato/Curiosita : Una radice dell orto

Slavo antico gradu, in russo , górod), da una radice indoeuropea *górdos, «recinto»). di solito l'orto si colloca su superfici pianeggianti che ne...

Disambiguazione – "carota" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi carota (disambigua). daucus carota subsp. maximus la carota (daucus carota l., 1753)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

