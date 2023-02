Una piena per cammei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una piena per cammei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ONICE

Significato/Curiosita : Una piena per cammei

onice con il nome di onice si indicano due tipi di rocce completamente differenti: l'onice silicea normalmente di colore nero striata di bianco con composizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con piena; cammei; piena di desideri o di rimpianto; Piatto di carne ripiena : __ alla genovese; Serve a contenere la piena ; Quella per i gatti è in genere piena di sabbia; Pietra color unghia per cammei ; Pietre per cammei ; Pietra per cammei ; Pietra da cammei ; Cerca nelle Definizioni