Una piccola scheda per il telefonino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una piccola scheda per il telefonino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SIM

Significato/Curiosita : Una piccola scheda per il telefonino

Quest'immagine di una scheda madre si notano a destra il socket della cpu (1), al centro il northbridge (2), il corpo del southbridge (3), i banchi per la ram (4)...

Una carta sim (formato mini-sim) una carta sim (dall'acronimo inglese subscriber identity module, modulo d'identità dell'abbonato) è una smart card che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con piccola; scheda; telefonino; Cane tedesco di taglia piccola o media foto; piccola stanza di ritrovo; piccola quantità di liquido; Una piccola lima tonda; scheda del telefono sigla; Banca dati, scheda rio; Una scheda telefonica; scheda rio per la raccolta di documenti; telefonino polifunzionale; L indispensabile accessorio del telefonino ; Simbolo che appare sul telefonino ; Lo scatto con il telefonino ; Cerca nelle Definizioni