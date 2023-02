Una misura per tenute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una misura per tenute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ETTARO

Basi per un sistema di unità di misura comune, chiamato dal 1961 sistema internazionale. nel corso del tempo si sono aggiunte altre unità di misura di base...

Sistema internazionale di unità di misura, un ettaro equivale a: 0,01 km² 1 hm² 100 dam² 10000 m² un ettaro equivale a: 11 959,900463010 yd² circa 0,0038610216 mi²... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

ettaro èttaro s. m. dal fr. hectare, comp. di hecto- «etto-» e are «ara2». – Unità di misura di superficie agraria (simbolo: ha) pari a 100 are, cioè a 10.000 m2. Fabio Rossi agricoltura Persone - Affittuario o ttavolo; agrario, agricoltore, contadino; agrimensore; agronomo; bifolco, cafone; bracciante o salariato; capoccia, caporale; colono; coltivatore diretto; , agronomia; colonia parziaria, comodato, contratto agrario a miglioria, enteusi, legge agraria, mezzadria, partecipanza, regalie, soccida; conduzione diretta, cooperativa agricola, consorzio, dominicale; ara o aro, ettaro, giornata, tavola.

