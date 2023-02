Una locuzione che indica ciò che è già stato usato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una locuzione che indica ciò che è già stato usato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SECONDA MANO

Significato/Curiosita : Una locuzione che indica cio che e gia stato usato

e t, col valore di su e giù o con quello di sottosopra. pa eµe. hapax legòmenon "che è detto una volta sola." – l’hapax legomenon indica una...

Dove la gente può comprare e vendere oggetti di seconda mano di ogni tipo per oggetto di seconda mano si intende un oggetto già usato e rivenduto o regalato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

